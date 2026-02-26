En carambolazo colectivo choca en barda de prepa

Un colectivo y otras unidades particulares fueron protagonistas de un aparatoso accidente, ahora en Comitán de Domínguez, el cual saldó con un lesionado y daños materiales en tres vehículos, carambola que se registró por la mañana, lo que movilizó a bomberos, paramédicos y policías para atender la emergencia.

Intenta ganar el paso

Alrededor de las 10:00 horas ocurrió el choque múltiple sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, en el cruce con 14.ª calle Sur, a unos metros del edificio de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo a testigos, el incidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Corsa color blanco pretendió incorporarse al flujo vehicular del bulevar para dirigirse al sur.

Arrasó todo a su paso

No obstante, en la maniobra pretendió ganarle el paso a un colectivo de la ruta 14-06, cuyo chofer no logró frenar y en la colisión perdió el control y terminó por impactar contra un Ford Contour color gris que se encontraba estacionado, para terminar en la acera peatonal a punto de estrellarse contra la barda de una preparatoria.

En la carambola resultó una persona lesionada que fue valorada por paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal que se movilizaron al reportarse el choque al 9-1-1.

Al lugar arribaron agentes de Vialidad y Tránsito Municipal para realizar peritajes y brindar apoyo vial, para después mediar entre los involucrados para que dialogaran y convinieron el pago de daños para deslindar responsabilidades e infraccionar al responsable.