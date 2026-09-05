En cateo, aseguran minicasinos y pinball

En atención a una denuncia anónima, en la que ciudadanos informaron a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la probable operación de máquinas tragamonedas ilegales, la Fiscalía Federal en Chiapas ejecutó una orden de cateo en dos locales comerciales en el municipio de Huixtla.

Por ello, aseguró 50 unidades de ese tipo de aparatos. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) realizaron actos de investigación para corroborar los hechos denunciados, información con la que el Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo una orden ministerial.

Lo anterior mediante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal. Las autoridades competentes ejecutaron una orden de cateo por delitos violatorios a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Inspección judicial

Durante la inspección judicial fueron aseguradas 50 máquinas conocidas como minicasinos: 39 máquinas tragamonedas y 11 máquinas conocidas como pinball, localizadas en dos inmuebles habilitados como locales comerciales, poniendo a disposición del Ministerio Público (MP) lo asegurado.

El cateo fue realizado por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de seguridad perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).