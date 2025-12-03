En cateos aseguran 32 máquinas tragamonedas

La Fiscalía General de la República (FGR), en su Fiscalía Federal en Chiapas, obtuvo de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio autorización para la ejecución de órdenes de cateo por el delito de violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Asimismo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en cinco inmuebles en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez.

Denuncia

El Ministerio Público de la Federación (MPF) inició la carpeta de investigación derivada de una denuncia en la que referían que organizaciones civiles y padres de familia estaban preocupados por la presencia de negocios con máquinas tragamonedas.

Estas se ubicaban frente a planteles educativos, por lo que advertían que las actividades de este tipo facilitan el acceso de menores a conductas indebidas.

La Policía Federal Ministerial (PFM) comenzó con las pesquisas correspondientes a fin de corroborar los hechos.

El MPF solicitó y obtuvo de la autoridad judicial las órdenes de cateo, los cuales se llevaron a cabo en cuatro establecimientos que se ubican en la colonia Centro, y como resultado de los operativos se aseguraron 32 máquinas tragamonedas.

Se ejecutó un cateo más en un inmueble que comercializaba productos apócrifos que ostentaban marcas de bolsas, ropa y juegos de mesa, en donde aseguraron mil 522 cartas.

Los operativos fueron realizados por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar).

Las máquinas tragamonedas y los juegos de mesa fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda por los delitos antes mencionados.