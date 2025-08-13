En cateos detienen a 59 policías municipales

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, llevó a cabo un amplio operativo que derivó en la detención de 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido su director.

Asimismo, cuatro personas identificadas como presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado a un cártel.

Diligencias

La acción fue resultado de un trabajo de investigación y seguimiento que permitió obtener de la autoridad judicial seis órdenes de cateo, autorizadas por la jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 01 para la Atención de Delitos No Graves con residencia en Chiapa de Corzo.

Dichas diligencias se ejecutaron de manera simultánea en diversos inmuebles ubicados en diferentes colonias del municipio de Cintalapa, entre ellos la Comandancia Municipal, así como en un domicilio localizado en el municipio de Jiquipilas.

Los policías municipales, junto con Ulber “N”, director de la corporación, fueron asegurados como probables responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, así como por asociación delictuosa.

Las investigaciones apuntan a que habrían mantenido vínculos operativos y de protección con integrantes de una célula criminal.

En lo que respecta a delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fueron detenidos Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”.

Además, por el delito de narcomenudeo con la variante de metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Daniel “N” y Maximiliano “N”.

Decomiso

Durante los cateos, el grupo interinstitucional aseguró importante evidencia: un arma de fuego del calibre .9 milímetros (mm) con su respectivo cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm.

También siete vehículos de distintas marcas y modelos, algunos con placas del estado de Chiapas y uno con matrícula de la Ciudad de México; una motocicleta marca Vento, con placas estatales, una cuatrimoto modelo 2020.

Así como un ejemplar felino de la especie jaguar, cuyo resguardo fue puesto en manos de las autoridades ambientales competentes.

Enfrentarán la justicia

Tanto los policías municipales como el director de la corporación quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

Los cuatro civiles detenidos por delitos contra la salud y posesión ilegal de armas, seguirán el proceso penal correspondiente.

Los operativos fueron en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Fiscalía General del Estado reiteró que, con acciones firmes y coordinadas en contra de las personas generadoras de violencia, refrenda su compromiso de procurar la paz y la seguridad de la población.

No importa el cargo, el rango o la corporación a la que pertenezcan; todo aquel que incurra en conductas ilícitas será presentado ante la justicia bajo la política de cero corrupción y cero impunidad.