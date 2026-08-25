En colaboración, detienen a presuntos delincuentes

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el día de ayer dio a conocer varias detenciones, entre ellas las que fueron en colaboración con otras fiscalías de dos entidades.

Sobre la detención de Sergio Omar “N” (30 años), presunto autor intelectual del homicidio calificado de un hombre cuyo cuerpo fue localizado el 24 de junio sobre un camino de terracería en Rancho Viejo, en el nuevo libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, dijo que el móvil fue una disputa de droga al menudeo.

Aseveró que se pedirá una pena de hasta 50 años de prisión. Este es el quinto detenido por este hecho, ya que anteriormente fueron capturados: Luis Octavio “N”, Maikel Emilio “N”, Jesús Alejandro “N” y Joel Joachín “N”.

También mencionó que en Villa Corzo se registró un homicidio doloso y un homicidio en grado de tentativa; señaló que Emilio Alberto “N” está herido y en estado grave, debido a lesiones provocadas con un machete.

Mientras que una persona del sexo femenino, identificada como Lidia “N” (36 años), lamentablemente perdió la vida.

Indicó que hay avances importantes en las investigaciones y que el presunto responsable ya se encuentra identificado, por lo que se envió un grupo especial para hacerse cargo de las pesquisas y del arresto.

Más arrestos

Asimismo, Jorge Llaven subrayó la colaboración que existe con otras fiscalías de la República para combatir la impunidad, ejemplo de esto es que en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se detuvo a Víctor Antonio “N”, como presunto responsable del delito de pederastia, por hechos ocurridos en Juárez, Chiapas.

Resaltó que la fiscalía del Estado de México pidió el aseguramiento de Joel “N” y Mario “N”, como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares.

Los hechos fueron consumados en aquel estado, por lo que la fiscalía de Chiapas llevó a cabo su detención en el barrio San Francisco del municipio de Pijijiapan.