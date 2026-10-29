En colisión, camión se va a barranco

En un aparatoso accidente ocurrido en una de las vialidades dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa, se reportaron personas lesionadas. La colisión se dio entre un camión y una camioneta, donde la primera unidad terminó en un barranco y la otra a orilla de carretera.

Todo parece indicar que una posible mala maniobra derivó que, minutos después de las 11:00 horas, usuarios de la vía Cintalapa-Lázaro Cárdenas reportaran un accidente sobre el kilómetro 68. Se especificó que una camioneta doble cabina roja fue impactada por un pesado camión, que posterior al impacto terminó entre la maleza, volcado.

En ese sentido, personal de Protección Civil al acudir al apoyo brindó la atención prehospitalaria a un individuo que fue trasladado al centro médico por las lesiones sufridas; mientras tanto, el tráfico permaneció detenido previo al arribo de la unidad policial.

Finalmente, luego de varios minutos, ambos vehículo fueron retirados por personal de grúa.

La mecánica del accidente será determinada por la autoridad pertinente encargada de estos incidentes viales.