En colisión contra taxi, el responsable huye

Un fuerte accidente entre un vehículo particular que se dio a la fuga y un taxi, se registró este miércoles en el centro de Tapachula, dejando daños materiales de alta consideración.

Fue en la esquina de la 9ª. calle Oriente y 3ª. avenida Norte en donde un taxi se desplazaba de oriente a poniente, el cual al cruzar el semáforo que le marcaba el verde terminó siendo impactado de costado por un automóvil Volkswagen Jetta color blanco.

El conductor de este último no detuvo su marcha, dándose a la fuga con rumbo desconocido, aunque en el lugar quedó tirada parte de la fasia y una de las placas del vehículo.

El conductor del taxi, Juan Manuel “N”, solamente resultó con golpes leves, ello a pesar del fuerte impacto que hizo que la llanta trasera de la unidad del transporte público se desprendiera.

Paramédicos acudieron para auxiliarlo y brindarle atención, aunque no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital. Los daños materiales a causa del percance ascienden a varios miles de pesos.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y de iniciar las investigaciones correspondientes.