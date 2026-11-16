En curva Spark se estampa en autobús y roca

Daños materiales cuantiosos y al menos un lesionado fue el resultado preliminar de un aparatoso accidente vehicular que se registró sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo.

Los hechos ocurrieron en el tramo entre el tramo de la localidad Paraíso y Xanil en la demarcación chilonense, específicamente en una zona de curvas peligrosas. Allí, los involucrados fueron el conductor de un automóvil Chevrolet Spark y el chofer de un autobús de pasajeros.

De acuerdo a testimonios, el particular se desplazaba en dirección a Ocosingo, mientras que el autobús a Palenque. El primero derrapó en la curva, perdiendo el control y terminó impactado en el de transporte, dando un giro, y colisionó aun contra una roca.

Al lugar se constituyeron elementos de la Policía Municipal de Chilón y efectivos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención al lesionado, seguridad y abanderamiento.

Cabe señalar que el tránsito vehicular se vio interrumpido por varias horas para la remoción de las unidades involucradas y poco a poco se fue liberando.