En dos municipios, se suicidan cinco

Cinco personas fueron encontradas sin vida en los últimos días, presuntamente ahorcadas, en los municipios de Tapachula y Huehuetán; dos de ellas aún no han sido identificadas, por lo que en todos los casos se han iniciado las investigaciones necesarias.

Primer caso

Los reportes indicaron que el primero de los casos ocurrió en la 12.ª avenida Sur de la colonia Santo Domingo, en Huehuetán.

El ahora occiso, de nombre Milmer Celestino “N” (38 años), de acuerdo a sus familiares presentaba cáncer en la garganta y por ello se encontraba desesperado. Al quedarse solo, tomó la fatal decisión de quitarse la vida.

Sus familiares lo encontraron cuando llegaron, dando aviso a las corporaciones, por lo cual acudieron los elementos policiacos y del Ministerio Público que se encargaron de iniciar los procedimientos legales.

Más suicidios

A su vez, en la colonia Brisas del Mar en el interior de un domicilio fue localizado el cadáver de Ignacio “N” (51) quien se ahorcó utilizando un lazo.

En tanto, en el ejido La Concordia fue encontrado muerto en su casa, Enrique “N” (52), también ahorcado.

Investigaciones

Dos personas más fueron localizadas en situaciones similares en la región, mismas que permanecen en calidad de desconocidas en el Semefo. En todos los casos se procedió a iniciar las investigaciones y se atendieron conforme a los protocolos legales.

Se dijo que en ninguno se encontraron cartas póstumas que determinaran los motivos que tuvieron para quitarse la vida, y solamente en el primero se presume que fue por el padecimiento que tenía.