En encontronazo en cruce de calles queda fracturado

Un fuerte accidente automovilístico, registrado en el centro de Tapachula, dejó como saldo a una persona lesionada y daños materiales de alta consideración.

El hecho se dio la tarde del lunes en el cruce de la avenida Central Sur y la 10.ª calle Oriente, una zona de alto flujo vehicular, cuando según testigos uno de los conductores involucrados aparentemente no respetó la luz del semáforo, lo que provocó el aparatoso choque.

De acuerdo con los reportes preliminares, una camioneta SUV tipo familiar de color blanco se estrelló de frente contra otra unidad todoterreno de tonalidad gris, justo en el centro de la intersección.

El estruendo alertó a los transeúntes y comerciantes cercanos, quienes se aproximaron para ver lo ocurrido. Algunos de ellos incluso intentaron auxiliar al conductor afectado.

A causa del fuerte impacto se activaron de inmediato las bolsas de aire del primer vehículo, lo cual evitó consecuencias mayores.

Sin embargo, el conductor de la camioneta blanca, identificado como Alejandro “N”, quedó atrapado entre los fierros retorcidos, presentando posibles fracturas en las piernas y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Se encontraba consciente, aunque visiblemente aturdido y con dificultades para moverse.

Ante el estado delicado del herido, fue necesaria la intervención coordinada de elementos de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, de Cruz Roja Mexicana y de los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE).

Las corporaciones trabajaron durante varios minutos para liberarlo, brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a bordo de una ambulancia hacia un hospital particular, en donde su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.

En tanto, personal de la Guardia Estatal de Vialidad acordonó el área y comenzó con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, pues se confirma que el semáforo del cruce se encontraba funcionando correctamente al momento del accidente.

También tomaron nota del testimonio de algunos testigos, así como fotografías de las huellas de frenado y la posición final de los vehículos siniestrados.

Se indicó que la falta de precaución al manejar, el exceso de velocidad y el no respetar los señalamientos viales han sido factores determinantes en este tipo de percances.