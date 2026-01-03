En inicio de año reportan al 911 cuatro incendios

En el primer día del año, elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron cuatro servicios de emergencia reportados al 911, relacionados con incendios en distintos puntos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Primeros siniestros

De acuerdo con el reporte, el primer incidente fue un siniestro ocurrido en un taller mecánico, ubicado en la colonia El Progreso, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, el cual fue controlado de inmediato para evitar su propagación.

Posteriormente, atendieron un incendio vehicular registrado en la calle Los Sumideros, sin número, y esquina con calle Real del Santuario en el barrio Santuario, donde se llevaron a cabo labores de extinción y aseguramiento del área afectada, la cual fue enfriada para evitar la reignición.

Quema de pastizales

Asimismo, brindaron la ayuda necesaria a la ciudadanía ante la quema descontrolada de pastizal en la avenida Oro y esquina con cerrada Plata, en la colonia Peje de Oro, logrando evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. El fuego fue sofocado en su totalidad.

Por último, reportaron otro incendio de pastizal; esta vez se registró en la cerrada Sor Juana Inés de la Cruz, número 7, en la colonia 11 Cuartos, localizada al norte del municipio de San Cristóbal de Las Casas.