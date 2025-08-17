En la medianoche atacan a balazos al “Mojino”

Presuntos motociclistas atentaron a balazos contra una persona del sexo masculino durante la medianoche del sábado en pleno centro urbano del municipio de Catazajá, lo que generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia.

Según datos obtenidos por este medio informativo, el ataque armado ocurrió específicamente en la cabecera municipal en un establecimiento denominado Six, situado sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del crucero de Playas de Catazajá.

Una llamada anónima hecha a los números de emergencia alertó a elementos de diferentes corporaciones policiacas, así como a paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron de inmediato al sitio.

A su llegada confirmaron que se trataba de un hecho doloso: un hombre había quedado malherido tras recibir al menos dos impactos por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Pascual “N”, conocido con el alias del “Mojino”, de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba un orificio en la zona del rostro y otro a la altura de la espalda baja.

A pesar de la gravedad de las heridas, se reportó que permanecía consciente, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia al hospital general de Palenque, donde su estado de salud se valoraba como reservado pero estable.

Testigos señalaron que los presuntos agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta. Se detuvieron frente al negocio, dispararon directamente contra el hombre y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se conocen los motivos del atentado y tampoco se tiene rastro de los responsables. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes.