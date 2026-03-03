En loca carrera derriba alumbrado público y poste

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que el conductor de una camioneta particular terminara perdiendo el control del volante, se estrellara contra una luminaria y, finalmente, contra un poste de telefonía en la carretera a La Angostura, a la altura de Ribera Las Flechas, en el municipio de Chiapa de Corzo.

El reporte fue proporcionado rondando las 01:10 horas. Hasta el sitio del percance, elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron para atender la situación.

Ahí, se informó que el conductor de una camioneta particular se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad.

Acto seguido, la furgoneta se salió de la carpeta de rodamiento y para finalizar su carrera desbocada, se impactó contra una luminaria y un poste de telefonía.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales valuados por miles de pesos.