En menos de 24 horas otro fatal accidente de moto

El exceso de velocidad y la falta de precaución fueron factores determinantes en un trágico accidente que costó la vida a un motociclista la mañana del viernes sobre el libramiento Sur, justo a los pies del obelisco conocido como La Antorcha, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Exceso de velocidad

El reporte del hecho fue recibido alrededor de las 11:10 horas, lo que provocó la inmediata movilización de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal hacia la zona.

Al llegar encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Adelfo “N”, de aproximadamente 45 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Real del Bosque. De acuerdo con testigos, el motociclista circulaba a exceso de velocidad en dirección de oriente a poniente a bordo de una unidad Yamaha TR-7, con placas de circulación de Chiapas. Sin poder controlar el manubrio en una curva, se estampó violentamente contra un árbol ubicado en el andén central. El impacto fue brutal. El conductor, quien vestía pantalón de mezclilla azul, playera verde y calzado deportivo, salió proyectado y acabó tirado en posición fetal, con el cráneo fracturado.

Paramédicos de Protección Civil del Estado tras recibir el reporte al 911, llegaron rápidamente y le brindaron la atención prehospitalaria, sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Peritaje

El área fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Cerca de una hora después se efectuó el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales.

Este lamentable hecho se da a menos de 24 horas de otro fatal percance donde estuvieron involucrados dos motoristas, esto sobre el bulevar Ángel Albino Corzo frente a la tienda comercial Bodega Aurrerá Oriente. Fue registrado cerca de las 13:35 horas del jueves, cuando una motociclista intentó incorporarse al estacionamiento, pero otra moto de alto cilindraje le cortó el paso y colisionaron, muriendo la fémina al instante entre las jardineras.