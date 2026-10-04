En Operación Enjambre, arrestan a alcalde y exalcalde

Un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales culminó con la detención de 21 personas en el municipio de Suchiapa, entre ellas el actual presidente municipal, Jorge “N”, y el exalcalde Alexis “N”, como parte de la denominada Operación Enjambre.

Las acciones fueron realizadas durante las primeras horas del sábado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional.

Esto en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado.

21 detenidos

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos también se encuentran mandos y elementos de la Policía Municipal. Se les relaciona presuntamente con delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

La movilización se desplegó en distintos puntos del municipio como resultado de diversas líneas de investigación, orientadas a identificar posibles vínculos con estructuras gubernamentales y redes delictivas.

Presuntamente, la detención del presidente municipal —Jorge “N”— ocurrió minutos antes de las 06:00 horas, mientras que también fue asegurado el exalcalde Alexis “N”.

Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica conforme avancen las pesquisas.

Los hechos se registran horas después de la detención de un mando de la Policía Municipal, quien es señalado de aparentemente haber ayudado a escapar a un supuesto integrante de un grupo delictivo durante un operativo.

Este señalamiento forma parte de las investigaciones y deberá ser acreditado por la autoridad ministerial.

Las diligencias continuarán para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y determinar si existen más personas vinculadas con los hechos.