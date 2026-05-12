En operativo Casco Seguro aseguran motocicletas

Mediante el operativo Casco Seguro se aseguraron 38 motocicletas durante la mañana del lunes en los municipios de Comitán y Tzimol, ante la falta de casco y licencia de manejo de los conductores.

Con esto, las autoridades buscan disminuir las incidencias viales tanto en la zona urbana como en carreteras estatales y federal.

En estas acciones se contó con la participación de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, Policía Municipal, Guardia Vial Estatal, Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No tenían documentos

En diferentes puntos de la ciudad de Comitán se llevaron a cabo los operativos, en donde se reportó que 35 motocicletas fueron aseguradas y consignadas ante un agente del Ministerio Público.

Lo anterior debido a que no contaban con la documentación que acreditaran la legal propiedad, además de la falta de casco y licencia de conducir.

En Tzimol, el operativo se efectuó sobre la carretera estatal 226 del tramo que conecta con Pujiltic, en el entronque a La Rejoyita, en donde se aseguraron dos motocicletas y un mototaxi; este último trascendió que prestaba el servicio público sin contar con los permisos necesarios.

El objetivo de estos operativos es disminuir las incidencias viales en las que se involucran motociclistas; también se realizaron infracciones a automovilistas que llevaban vidrios polarizados, placas ocultas o por falta de licencia de manejo.

Todo esto continuará en los diferentes municipios de la zona metropolitana y Comitán.