En operativo desmantelan un búnker clandestino

Un presunto búnker clandestino, ubicado en las inmediaciones del Puente Chiapas, fue desmantelado durante un operativo de seguridad encabezado por corporaciones estatales, como parte de las acciones para combatir actividades delictivas en la región.

Actividades ilícitas

De acuerdo con información recabada, el inmueble era utilizado, se presume, como punto de resguardo para integrantes de bandas criminales, así como un sitio donde mantenían retenidas a personas que habían sido víctimas de asaltos o privaciones ilegales de la libertad.

Durante el despliegue táctico, los elementos de seguridad aseguraron diversos objetos utilizados para la operación del lugar, entre ellos cámaras de videovigilancia, accesos con puertas reforzadas.

Asimismo, vehículos con blindaje artesanal, los cuales de manera aparente servían para actividades ilícitas.

Centro de retención

Los primeros reportes señalan que el inmueble funcionaba como un centro de retención temporal. En este sitio, las víctimas eran mantenidas bajo vigilancia mientras se realizaban actos de extorsión o negociaciones ilegales con familiares o conocidos.

El operativo se llevó a cabo sin que se reportaran enfrentamientos armados, aunque las autoridades informaron que continúan las investigaciones para identificar y localizar a los posibles responsables vinculados con el inmueble asegurado.

Autoridades estatales mencionaron que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular estructuras delictivas y recuperar espacios utilizados por grupos criminales, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona.