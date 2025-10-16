En operativo detienen a sujeto con arsenal

En un operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, detuvieron a una persona del sexo masculino por presunta portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Esto fue en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Guardia Nacional, Ejército, Marina Armada de México y la Policía Municipal.

Arrestado

Elementos de la fuerza interinstitucional aprehendieron a Raúl “N”, asegurándole un arma Ak-47, seis cargadores, 162 cartuchos útiles del calibre 7.62 milímetros, 27 dosis con las características de la cocaína.

Asimismo, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, así como tres vehículos de la marca Jeep Grand Cherokee de color blanco, Ford F150 de color negro y una pick up Nissan de color gris.

El detenido y los objetos como comprobación de los ilícitos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

Cabe destacar que la persona detenida manifestó pertenecer a un grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para la prevención, combate e inhibición de los delitos de la delincuencia en todo el territorio chiapaneco.