En operativo hallan a dos privados de su libertad

La búsqueda de dos personas reportadas como privadas de la libertad concluyó con su localización sobre la carretera federal Tapachula-Huixtla, donde fueron encontradas durante un despliegue de seguridad coordinado por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que el caso comenzó tras una alerta recibida mediante el Escudo Pakal C5, en la que se advertía sobre la presencia de hombres armados que presuntamente irrumpieron en una vivienda de la colonia Islamapa, en Huixtla.

Según la denuncia, los individuos sacaron por la fuerza a dos personas y posteriormente abandonaron el lugar a bordo de varios vehículos. Un familiar de las víctimas señaló que los presuntos responsables utilizaban tres camionetas.

Durante los hechos, también sustrajeron una Nissan Frontier Platinum de color negro, modelo 2020, sin placas de circulación.

Con estos datos, las corporaciones de seguridad iniciaron recorridos en distintos puntos de la región, concentrando parte de las acciones en la vía federal que conecta a Tapachula con Huixtla.

Las labores de búsqueda dieron resultado a la altura del entronque hacia la comunidad de Chamulapita, donde los agentes localizaron a las dos personas.

Conforme al informe de la dependencia estatal, ambas señalaron que habían sido obligadas a abandonar el domicilio contra su voluntad.

Después de ubicarlas, las autoridades implementaron medidas de protección para salvaguardar su integridad y continuaron con los procedimientos correspondientes para esclarecer lo sucedido.