En persecución, chocan y dejan vehículo de lujo

Elementos castrenses perseguían a una camioneta particular que terminó chocando contra un automovilista en la rotonda de la colonia Miguel Alemán, durante la tarde del sábado en el municipio de Comitán, situación que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

El incidente atemorizó a los vecinos del lugar. Fue en la rotonda donde convergen las calles Aldama, Allende y Miguel Alemán que comunican con el bulevar Paseo de la Federación, al sur de la ciudad, en donde se registró cerca de las 14:30 horas.

Perseguidos por el Ejército

El accidente se dio debido a que los pasajeros de una Jeep Rubicon de color blanco, eran perseguidos por una patrulla militar y esto provocó que el conductor perdiera el control del volante en la rotonda e impactara a un automóvil de la marca Nissan Sentra de color rojo.

La camioneta resultó con daños mecánicos y ya no pudo continuar su desenfrenada carrera; ante esta situación, el conductor y los demás ocupantes descendieron de inmediato, optaron por huir y abandonaron la unidad que quedó con las portezuelas abiertas.

El vehículo del Ejército, donde viajaban varios soldados, y agentes de la Policía Municipal resguardaron la Jeep Rubicon.

Mientras tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo los peritajes para consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Finalmente, fue remolcado al corralón.