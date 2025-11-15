En persecución ladrón se avienta al río

Se les peló Baltazar, decían testigos que vieron como película en primera fila una persecución de elementos policiacos, que a punto estuvo de concluir en tragedia de no ser por la suerte del protagonista.

La cabecera municipal de Salto de Agua fue el escenario de este hecho que involucró a quien fue identificado como David López, individuo oriundo de la localidad Lucero 1.a Sección.

Trascendió que “El Baltazar” había sido reportado piloteando una motocicleta al parecer ajena, cuando los agentes le marcaron el alto, pero se les dio a la fuga.

Este tuvo que perseguido varias cuadras, extendiéndose la acción hasta la zona del mercado público, y allí, desde una altura de más de siete metros se tiró para escapar de la justicia; sin embargo, al caer sobre la orilla del río Tulijá y la maleza que hay, no le sirvió de mucho.

Resultó con golpes contusos y posibles fracturas, por lo que los policías solicitaron el apoyo de rescatistas de Protección Civil (PC), quienes con una lancha se dieron a la tarea de sacarlo de ese lugar y llevarlo al hospital para que fuera atendido.

Los uniformados procedieron a asegurar la motocicleta, que fue puesta a disposición de la autoridad competente, mientras que esta vez “El Baltazar” no pudo huir de la justicia: en las próximas horas podría ser canalizado al Ministerio Público (MP) para el deslinde responsabilidades.