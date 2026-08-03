En presunta riña resulta herido a machetazos

Con diversas heridas provocadas por un arma punzocortante (machete) resultó un joven según parece en una riña ocurrida en el ejido Santo Domingo, perteneciente al municipio de Unión Juárez.

Carlos Alberto “N” presentaba lesiones en el brazo izquierdo, una de las cuales ponía en riesgo la extremidad, por lo cual de emergencia fue trasladado al hospital regional de Tapachula en donde recibe atención médica.

Vecinos de la zona solicitaron la presencia de los servicios de emergencia y de seguridad, quienes acudieron para brindarle auxilio e iniciar las investigaciones necesarias.

Se dijo que al parecer fue en una riña donde resultó herido, aunque no se estableció el motivo de la agresión y tampoco la identidad del presunto responsable que se dio a la fuga.

Elementos policiacos realizaron un patrullaje en la zona para tratar de dar con el paradero del atacante, pero sin resultados positivos y hasta el momento no se tienen reportes de su detención.

Sin embargo, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de lesiones y lo que resulte.