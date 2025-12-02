En riña familiar balean a un taxista y lo matan

Un taxista fue baleado durante la última hora de la noche del domingo en la ciudad de Comitán, en una aparente riña familiar, y perdió la vida minutos después en el hospital mientras recibía atención médica especializada.

Trascendió que fue su propio cuñado quien le disparó, incidente que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía de Distrito para atender la emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Mariano N. Ruiz, entre las calles 12 de Octubre y 1 de Mayo de la colonia Belisario Domínguez, alrededor de las 23:00 horas.

Posibles causas

De manera extraoficial en primera instancia trascendió que el taxista —identificado como Bersaín “N”— de la unidad con número económico 0912, fue sorprendido por su propio cuñado aparentemente en una situación comprometedora, razón por la cual se derivó la riña.

Sin embargo, posteriormente se dio otra versión extraoficial que señalaba que al parecer el trabajador del volante había llegado al sitio para defender a su hermana que estaba siendo amenazada y agredida por su pareja.

Bersaín habría recibido la llamada de un familiar que le advirtió que en el domicilio de su consanguínea se escuchaban gritos de auxilio, por lo que se movilizó a la zona para tratar de ayudar.

Al encarar al agresor, este sacó un arma de fuego que accionó en contra del ruletero.

El trabajador del volante presuntamente manejó aproximadamente 50 metros, en donde se detuvo para solicitar ayuda al número de emergencias 911.

Fueron paramédicos de Protección Civil Municipal que se movilizaron para brindarle los primeros auxilios y en una ambulancia trasladaron al herido al hospital regional para que recibiera atención médica.

Policías municipales llegaron al lugar de los hechos y bloquearon el tránsito vehicular para resguardar la escena.

Confirman deceso

Minutos después, se confirmó el fallecimiento de Bersaín “N” a causa de las heridas que sufrió por el arma de fuego; en consecuencia, peritos de la Fiscalía de Distrito llegaron para llevar a cabo las diligencias y recabar las pruebas del homicidio.

Ordenaron remolcar el taxi a la dirección de Servicios Periciales para continuar con las investigaciones.

Más tarde, hicieron el levantamiento del cadáver en el hospital para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizaría la práctica de la necropsia de ley para determinar las causas legales del deceso.

Fue consignado el asunto ante un agente del Ministerio Público para que se integre una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

El agresor fue identificado por los vecinos, quienes afirmaron que tras la pelea huyó de la zona con un rumbo desconocido, así que ya es buscado por las autoridades ministeriales para que sea presentado ante la justicia.