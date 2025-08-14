En violento asalto hieren a comerciante

Con una herida de bala en el brazo izquierdo resultó un comerciante durante un asalto cometido por sujetos que se desplazaban en motocicletas, la noche del martes en las inmediaciones de la colonia Colinas del Rey, al nororiente de Tapachula.

Luis “N”, de 47 años, quien iba en una camioneta Ford Ranger color gris, acompañado de su familia, fue interceptado por los delincuentes que le dispararon para luego despojarlo del dinero que llevaba, y a la mujer, le quitaron su bolso de mano con cuatro mil pesos, según se dijo.

Asaltantes anónimos

De acuerdo con la información, los atacantes iban vestidos de negro y se cubrían los rostros con los cascos de protección de motociclistas, quienes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Los vecinos del lugar donde ocurrió el ataque, al escuchar los disparos y verificar que había una persona herida, solicitaron auxilio al número de emergencia que movilizó a los cuerpos policíacos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención al herido, para luego trasladarlo al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En tanto elementos de las corporaciones policíacas desplegaron patrullajes en toda la zona, pero no lograron ubicar a los responsables. Por ello fue iniciada una carpeta de investigación, estableciéndose que se trató de un asalto ya que los sujetos iban por dinero.