En violento asalto roban 372 mil pesos a empleado

Un asalto a mano armada sucedió durante la mañana del viernes en la colonia El Progreso, ubicada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde un trabajador de la empresa Ferrevidrios fue despojado violentamente de una mochila que contenía 372 mil pesos en efectivo.

Hechos

De acuerdo con los primeros reportes, el atraco ocurrió cerca de las 09:00 horas en las inmediaciones de una tienda de conveniencia Oxxo.

El empleado había llegado al lugar cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes lo amenazaron y obligaron a entregar el dinero que llevaba consigo.

Después de obtener el botín, los delincuentes intentaron escapar a bordo de una motocicleta, sin embargo, el vehículo presentó fallas mecánicas y no encendió. Ante esta situación decidieron abandonarlo y huir con rumbo desconocido, presuntamente a pie o auxiliados por otra unidad.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para recabar información e iniciar un operativo de búsqueda, aunque hasta el momento no se reportaron personas detenidas relacionadas con el ilícito.

Este asalto se suma a la lista de hechos delictivos que han generado preocupación en San Cristóbal de Las Casas, donde empresarios y trabajadores han solicitado mayor seguridad en zonas comerciales y bancarias para evitar que continúe la incidencia de robos con violencia.

Investigan ilícito

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de robo con violencia cometido en agravio de Juan “N”.

En un comunicado dio a conocer que se recibió la noticia criminal por parte de la Policía Municipal sobre el robo a una persona, que fue despojada de una fuerte cantidad de dinero por dos sujetos a bordo de motocicletas, quienes portaban armas de fuego.

La FGE se encuentra realizando los actos de investigación para esclarecer el delito y fincar responsabilidades, refrendando su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con cero impunidad.