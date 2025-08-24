Enardecidos lugareños linchan a adulto mayor

Una tragedia se dio en la localidad de Los Pinos, municipio de Tenejapa, donde un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser presuntamente linchado por un grupo de aproximadamente 30 pobladores.

De acuerdo con los reportes preliminares, estaba conformado tanto por hombres como por mujeres, quienes lo atacaron brutalmente a golpes y palos hasta matarlo.

Durante el violento incidente, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para tratar de detener la agresión, sin embargo, fueron recibidos con hostilidad y también resultaron agredidos por los enardecidos habitantes.

Esta situación dificultó de manera considerable que pudieran contener a la multitud o brindar auxilio oportuno al anciano.

Minutos más tarde arribaron refuerzos estatales, quienes lograron controlar parcialmente el disturbio y efectuaron la detención de cuatro mujeres presuntamente implicadas en los hechos.

Se informó que el cadáver del adulto mayor fue localizado dentro de los matorrales de un terreno.

Las detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía en San Cristóbal de Las Casas, donde se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron la furia colectiva que derivó en el fallecimiento del adulto mayor, por lo que las autoridades continúan recabando testimonios y pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE), en un breve comunicado, dio a conocer el inició de la carpeta de investigación ante el homicidio de la persona del sexo masculino.

Señaló que un grupo multidisciplinario de las Fiscalías contra Homicidio, de Distrito Altos y de Justicia Indígena, realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La FGE garantiza que en este caso como en todos los ilícitos que se cometan en Chiapas, no habrá impunidad.