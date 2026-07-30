Encañona a mujer, en el parque; lo desarma y dispara

En un suceso ocurrido en el parque de La Pochota, situado en la colonia Linda Vista Shanká, en Tuxtla Gutiérrez, un sujeto se hizo de palabras con una mujer quien, acto seguido, sacó un arma y la encañonó; sin embargo, esta no le tuvo miedo, logró desarmarlo y dispararle en al menos cuatro ocasiones.

Eran cerca delas 14:45 horas. Al ser notificados, los elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la calle 24 de Octubre y avenida 1o de Noviembre de la colonia.

Ahí, se informó que un sujeto arribó al parque, donde se encontraba una dama tomando un refrigerio y cubriéndose de las inclemencias del sol.

Valiente dama

Se indicó que el masculino comenzó a hacerse de palabras con ella y acto seguido sacó de entre sus ropas un arma de fuego para encañonarla.

La mujer, en un acto de valentía, no le tuvo miedo y, entre forcejeos, pudo desármalo y hacerse del arma.

Cuatro disparos se hicieron al unísono y el presunto agresor salió corriendo, evitando así que lo detuvieran las fuerzas del orden.

“Iba herido y corrió hacia La Condesa”, comentaron unas jóvenes trabajadoras que se encontraban en la zona.

Fue sobre la 5a. Poniente que la mujer implicada en el hecho fue detenida por las autoridades y llevada ante las instancias correspondientes para rendir su declaración.

Es necesario precisar que hasta el momento se desconoce si la situación se trató de un asalto o bien, de algún problema familiar.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hizo el levantamiento de los cartuchos percutidos para continuar con las averiguaciones correspondientes.

Finalmente, las unidades policiales realizaron la búsqueda del sujeto, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado al respecto.