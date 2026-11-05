Encontronazo acaba con una mujer prensada

Una persona prensada, otras con crisis nerviosa y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido la mañana del miércoles en Ocozocoautla. Se informó que la posible causa fue una aparente invasión de carril.

Usuarios del tramo Jiquipilas-Ocozocoautla reportaron el encontronzado que involucraba un vehículo tipo Tsuru, una camioneta roja Chevrolet y una Nissan Estaquita doble cabina, las cuales terminaron con daños severos derivado de la colisión a la altura de la colonia El Gavilán.

Apoyo

En ese sentido, personal de auxilio del municipio de Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla arribaron para ayudar en las labores de extracción de una persona del sexo femenino del interior que se encontraba atrapada en uno de los vehículos, quien, se dijo, al parecer pudo tratarse de una maestra perteneciente de Cintalapa.

Protocolo

Finalmente, luego de brindar la atención prehospitalaria de los demás ocupantes que resultaron con lesiones menores, al sitio del percance arribó personal de la Guardia Nacional para determinar la mecánica del suceso vial, además del deslinde de responsabilidades para saber quién deberá pagar por los daños materiales y físicos ocasionados en el choque múltiple.