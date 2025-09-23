Encontronazo de dos motocicletas en par vial

Una mujer resultó herida en un choque entre dos motocicletas que ocurrió en la mañana del lunes en una transitada avenida al sur de Comitán, lo que movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Chocan en cruce

Fue sobre la 7.ª avenida Poniente Sur y calle Jiménez, en la colonia Miguel Alemán, que sucedió el accidente de tránsito aproximadamente a las 10:00 horas.

Se informó que una persona del sexo femenino y un joven se desplazaban a bordo de una motoneta de color rojo y una Italika DM 250cc de color verde, respectivamente, cuando en la intersección de la calle referida terminaron colisionando fuertemente ante la falta de precaución.

La motorista acabó tendida sobre el pavimento, por lo que comerciantes le brindaron ayuda y de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 9-1-1, acudiendo en minutos una ambulancia del sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Solo golpes

Los paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios, después se determinó que no era necesario trasladarla al hospital debido a que solo tenía golpes leves, nada que pusiera en riesgo su integridad física.

Posteriormente, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para mediar en el asunto e iniciar un diálogo entre los involucrados, en busca de convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.