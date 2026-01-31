Encontronazo de motos salda con dos malheridos

Dos personas resultaron lesionadas al impactarse las motocicletas que conducían sobre el camino a La Pita, al sur de Tapachula, hecho por el que intervinieron las autoridades y los servicios de emergencia.

Invasión de carril

Fue a la altura del lugar conocido como La Ceiba en donde ocurrió el percance entre las unidades Italika, una de color gris y la otra de color negro.

La primera era conducida por Carlos Eduardo “N” (27 años), originario de El Salvador, y la segunda por José “N” (18), quienes ante el violento encontronazo quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con las versiones de personas en el lugar de los hechos, ambos circulaban a exceso de velocidad, cuando uno de ellos invadió el carril contrario y provocó el choque frontal.

Paramédicos de Protección Civil (PC), Cruz Roja Mexicana, de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), acudieron a la zona para brindar la ayuda a los dos lesionados.

Después de valorarlos, determinaron que necesitaban ser trasladados al hospital general para su atención médica especializada inmediata.

Constantes choques

Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas acordonaron el área, siendo personal de la Guardia Estatal de Vialidad los que se encargaron de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.