Encontronazo de taxi y pick up cerca de una clínica

Dos personas resultaron lesionadas y se registraron importantes daños materiales luego de un percance de tránsito ocurrido sobre la carretera fronteriza de Palenque, en las inmediaciones de la clínica El Buen Pastor.

En el percance estuvieron involucrados un vehículo del servicio público en modalidad de taxi, con el número económico 133 de la unión de taxis Box Balam, y una camioneta de redilas de color gris.

Ambas unidades colisionaron por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas, pero el transporte público acabó volcado y fue el que se llevó la peor parte.

Dos heridos

El fuerte impacto provocó afectaciones considerables en los vehículos y generó la movilización de cuerpos de emergencia, así como de automovilistas que se encontraban circulando por la zona al momento del choque.

Paramédicos y personal de auxilio acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes lesionados.

De manera preliminar se informó que dos personas sufrieron heridas durante el percance, aunque hasta el cierre de la edición no se habían dado a conocer detalles sobre la gravedad de su estado de salud.

Tomaron conocimiento

Elementos de las corporaciones de seguridad y de Tránsito también se presentaron en el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, recabar información y coordinar las maniobras necesarias para restablecer la circulación vehicular.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar la mecánica del impacto y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.