Encontronazo de taxis en la cañada Chich

El fin de semana un aparatoso accidente entre dos vehículos del servicio público de pasajeros, en modalidad de taxis, se registró sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, a la altura de la cañada Chich, en el municipio de Chilón, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades cubrían rutas entre los municipios de Palenque, Ocosingo y comunidades de Chilón, cuando se vieron involucradas en el percance en un tramo caracterizado por sus curvas pronunciadas y considerado de alto riesgo por los usuarios.

Causas desconocidas

Testigos mencionaron que el encontronazo ocurrió de manera repentina; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas que originaron el choque, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

De manera extraoficial trascendió que los dos taxis transportaban pasajeros al momento del choque; no obstante, hasta el cierre de la edición no se había confirmado oficialmente si alguna persona resultó lesionada.

La colisión ocasionó afectaciones parciales a la circulación mientras los conductores y otros automovilistas realizaban maniobras para evitar nuevos percances en la zona.