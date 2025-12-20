Encontronazo deja cuatro lesionados

La tarde del viernes se registró un aparatoso accidente vehicular sobre la autopista de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 25, donde un vehículo particular colisionó de frente contra un camión blindado de transporte de valores.

De acuerdo con información preliminar, el encontronazo fue de tal magnitud que una persona quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad. Según refieren se debió a la invasión de carril contrario.

Otras dos resultaron lesionadas de gravedad, por lo cual fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

Brindan auxilio

Elementos de la Central de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, pertenecientes al Instituto de Bomberos del Estado, acudieron al sitio para realizar labores de rescate, liberar a la persona prensada y brindar atención médica.

En total, se realizó la valoración de cuatro personas, tres hombres y una mujer.

Los lesionados de mayor gravedad fueron trasladados de urgencia al hospital de Las Culturas, donde permanecen bajo observación médica.

Mientras tanto, los bomberos y personal de auxilio aseguraron el área, controlaron riesgos adicionales y colaboraron con otras corporaciones para garantizar la seguridad durante las maniobras.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades, mientras que el tránsito vehicular se vio afectado de manera parcial durante varias horas.

De manera extraoficial se mencionaba de que uno de los involucrados había perdido la vida, pero hasta el cierre de la información esto no fue confirmado.

Exhorto

Las corporaciones de emergencia reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos de alta velocidad como los es la autopista.