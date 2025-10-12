Encontronazo deja dos muertos y cuatro heridos

Un trágico accidente en el que se vieron involucrados un tráiler y un automóvil en el tramo carretero Tapachula-Ciudad Hidalgo, dejó como saldo a dos personas sin vida —una mujer y un menor de edad—, cuatro lesionados y daños materiales por varias decenas de miles de pesos.

Fue a la altura del lugar conocido como El Estanquillo, perteneciente a la demarcación del municipio de Tuxtla Chico, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia y policiacos que detuvieron a los dos conductores, que resultaron con lesiones leves.

Fatal accidente

El tráiler Kenworth, con placas de circulación 63-BC-5R, que jalaba un remolque P-15, se estrelló de frente contra un automóvil Nissan Versa de color rojo, con laminillas DMZ-483-H.

Como consecuencia del brutal impacto, se reportó el fallecimiento de Sonia “N” (53 años) y de un menor de edad, quienes viajaban en el vehículo sedán. Ambos eran trasladados a un hospital en una ambulancia y en un vehículo particular, pero ya no alcanzaron a llegar.

Se dijo que otras dos personas que resultaron lesionadas, fueron trasladadas a un hospital.

Mientras tanto, los conductores de las unidades —Alfonso “N” (49), originario del estado de Jalisco, y Alejandro “N” (24), del ejido La Libertad, en el municipio de Suchiate— presentaban lesiones leves. Fueron asegurados y remitidos ante agentes del Ministerio Público que determinarán su situación jurídica.

Por el fuerte impacto el automóvil quedó fuera de la vía de comunicación, mientras que el tractocamión estaba atravesado sobre la carretera, provocando un serio congestionamiento vial.

Las maniobras para retirar las unidades fueron realizadas por grúas que después las transportarían a un corralón oficial.

Investigación

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar quien invadió el carril contrario, lo que provocó el encontronazo. Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación.

Finalmente, los Servicios Periciales fueron notificados de los dos decesos, por lo que trasladarían los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la autopsia de ley.