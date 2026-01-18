Encontronazo deja lesionados y daños

La madrugada del sábado se registró un aparatoso accidente vehicular sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, a la altura de la demarcación del municipio de Palenque, el cual dejó como saldo preliminar varios lesionados y cuantiosos daños materiales.

Colisión frontal

En el percance se vieron involucrados un automóvil Volkswagen Vento de color azul, con placas de circulación WMA-478-B del estado de Tabasco, así como una camioneta Nissan Estaquitas, habilitada para el transporte ejidal de pasajeros, con laminillas CY-5376-J del estado de Chiapas.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar de los hechos, el conductor del Volkswagen presuntamente invadió el carril contrario, lo que habría provocado la fuerte colisión frontal.

Tras el encontronazo, la Nissan acabó volcada fuera del camino, mientras que el sedán quedó abandonado sobre la vía.

Se fugó

Trascendió que el conductor del Vento se dio a la fuga luego del percance, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

En tanto, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para brindar auxilio a los pasajeros de la camioneta, además de resguardar las unidades involucradas y evitar mayores riesgos a la circulación.

Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención de personal de la Dirección de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional, quienes se encargarían de llevar a cabo los peritajes correspondientes, así como del aseguramiento de los vehículos para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.