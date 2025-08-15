Encontronazo en bulevar deja tres lesionados

Tres personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, así como cuantiosos daños materiales, fueron el saldo de un fuerte accidente de tránsito registrado en las últimas horas de la noche del miércoles en la ciudad de Comitán.

Esto fue provocado presuntamente por la imprudencia de un conductor que intentó ganar el cambio de luces del semáforo. El percance movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia y generó un importante congestionamiento vial en la zona.

Semaforazo

De acuerdo con los reportes oficiales, el choque ocurrió alrededor de las 22:10 horas sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Norte a la altura del cruce con la 5.ª calle Norte Poniente, un punto conocido por el alto flujo vehicular y donde se han registrado incidentes similares.

Las unidades involucradas fueron una camioneta Toyota Hilux que se desplazaba con rumbo al norte sobre el bulevar, y un automóvil Volkswagen Jetta, ambos de color blanco. El segundo circulaba por la calle con dirección al poniente.

Testigos indicaron que, al aproximarse al cruce, uno de los conductores aceleró para intentar pasar antes de que la luz ámbar del semáforo cambiara a rojo.

En ese instante se produjo el violento encontronazo que dejó severos daños en las carrocerías y provocó que el conductor del Jetta, así como dos menores que viajaban como pasajeros, resultaran lesionados.

Hospitalizados

De inmediato arribaron al sitio dos ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal, así como elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

En paralelo, agentes de Vialidad Municipal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron los peritajes correspondientes para establecer responsabilidades.

La circulación en el área fue cerrada parcialmente durante aproximadamente dos horas, mientras se llevaban a cabo las diligencias y se retiraban los vehículos siniestrados, lo que generó un prolongado caos vehicular en la zona.