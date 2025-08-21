Encontronazo en el bulevar Belisario Domínguez

La parte poniente de la ciudad capital se llena de tráfico, es una de las horas pico, los vehículos van y vienen. De repente, el crujido de los fierros al impactar y el frenado intempestivo, paralizan la vialidad.

Un aparatoso accidente se suscitó sobre el bulevar Belisario Domínguez frente a la Unach, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas.

El reporte, proporcionado alrededor de las 14:35 horas, movilizó a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal que arribaron sobre el carril de poniente a oriente.

Causa de accidente

En la escena, dos vehículos particulares habían protagonizado un aparatoso accidente de tránsito, por un presunto corte de circulación.

Como saldo de la colisión, cuatro personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

Por lo anterior, de inmediato agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para atender a los implicados.

Pronto los paramédicos de Protección Civil atendieron el auxilio. Tras la valoración se informó que, por fortuna, ninguno ameritaba ser llevado a un nosocomio.

En este sentido, se dijo que un presunto corte de circulación originó el aparatoso percance automovilístico en el transitado bulevar capitalino.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y posteriormente fueron remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad.