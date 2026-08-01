Encontronazo en el crucero Gololtón; varios lesionados

En la vía de comunicación Chilón-Yajalón, un aparatoso accidente automovilístico dejó como saldo preliminar varios lesionados y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura del crucero Gololtón, en una curva considerada de alta peligrosidad, donde colisionaron un vehículo del servicio público en modalidad de taxi y una camioneta Nissan con redilas, la cual transportaba un semoviente, al parecer debido a una invasión de carril contrario.

Maniobras de rescate

Tras el fuerte impacto, habitantes de la zona y automovilistas que transitaban por el lugar se acercaron para auxiliar a los ocupantes de ambas unidades, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas y llevaron a cabo las maniobras necesarias para su rescate. Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían precisado el número de heridos ni la gravedad de las lesiones.

Las causas del percance permanecen bajo investigación, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Se esperaba la llegada de personal de auxilio vial y del servicio de grúas para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación en este tramo carretero.