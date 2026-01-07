Encontronazo en el desvío a la comunidad Chichimá

Con daños materiales se saldó el choque entre automovilistas durante la tarde del martes en el tramo Comitán-Tzimol, lo que movilizó a policías de la Guardia Vial Preventiva para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 16:00 horas que se registró el percance en el kilómetro 1+100 de la carretera estatal, entre el desvío a Chichimá y la vía federal.

Colisión

El incidente se registró cuando el conductor de un Chevrolet Chevy de color guinda, con logotipos de una empresa gasera, perdió el control y se salió del camino para después terminar estampándose contra un Volkswagen Sedán (Vocho) de color azul.

Esta última unidad se encontraba estacionada a un costado de la vía de comunicación, cuando recibió el choque en la parte trasera.

De la fuerte colisión, el Vocho se estrelló contra la pared de un local comercial; en tanto, la unidad responsable quedó a mitad de la vialidad, los dos con severos daños en las carrocerías.

El incidente movilizó a agentes de la Guardia Vial Preventiva tras el reporte del percance al número de emergencias 911, quienes realizaron los peritajes y ordenaron remolcar el vehículo responsable al corralón.

En el lugar se inició un diálogo entre los involucrados para acordar el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento, para evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.