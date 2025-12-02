Encontronazo en el libramiento Norte

Tres personas acabaron lesionadas durante un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el libramiento Norte, en el carril de alta velocidad con dirección oriente a poniente, a la altura del puente de la calzada Fidel Velázquez en la capital Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue registrado alrededor de las 13:45 horas del lunes cuando un taxi de la marca Nissan Versa con número económico 1669, circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

De manera sorpresiva impactó por alcance a otro vehículo de la misma marca y modelo, pero del servicio particular.

Por el encontronazo, el automóvil particular salió proyectado hacia su costado izquierdo en donde terminó estrellándose contra la base metálica de una luminaria, la cual fue derribada por completo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, acudieron para brindar los primeros auxilios a tres personas lesionadas.

Afortunadamente ninguno de los involucrados requirió ser trasladado a un hospital, aunque sí recibieron valoración y curaciones en el lugar de los hechos.

Pérdidas totales

Las pérdidas materiales fueron calificadas como totales en ambas unidades, mientras que la vialidad permaneció severamente afectada debido a los trabajos de atención y retiro de escombros.

Finalmente, una grúa con plataforma trasladó los vehículos al corralón en turno, permitiendo restablecer el tráfico en la zona.

Las autoridades continúan investigando las causas que originaron el aparatoso choque.