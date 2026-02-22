Encontronazo en libramiento Sur; solo daños, el saldo

Daños materiales valuados en varios miles de pesos fue como saldó un percance automovilístico múltiple sucedido sobre el libramiento Sur a la altura de la colonia Los Trabajadores, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del sábado.

Eran aproximadamente las 10:35 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento, luego de haber recibido un reporte al 911 donde alertaban acerca de un accidente con posibles heridos.

Impacto

Al llegar al carril de poniente a oriente localizaron tres vehículos particulares con averías considerables, quienes habían protagonizado una colisión por alcance.

Por ello, inspeccionaron a los involucrados y dieron a conocer que no estaban lesionados, así que únicamente hubo cuantiosos daños materiales.

Los agentes viales señalaron que la falta de precaución y el no respetar la debida distancia entre vehículos, fueron lo que hizo que aparatosamente se estrellaran. Los conductores buscarían llegar a un acuerdo económico, a través de la intervención de sus seguros.

Más tarde, los policías de Tránsito ordenaron que las unidades fueran remolcadas al corralón correspondiente para evitar el congestionamiento vial en el libramiento.