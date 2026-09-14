Encontronazo en retorno deja a cinco lesionados

Cinco personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente carretero sucedido sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia Plan Chiapas.

El hecho fue registrado en la demarcación chiapacorceña, por lo que agentes de la Guardia Nacional tras recibir el reporte a los números de emergencias arribaron de inmediato para tomar conocimiento.

Al llegar les informaron que dos vehículos particulares —un Volkswagen Jetta de color gris y un Chevy Monza de color azul— habían colisionado justo en el retorno de la antigua Disco Romance, al parecer por corte de circulación.

Heridas considerables

Derivado del encontronazo, cinco personas quedaron con lesiones de alta consideración, entre ellas dos menores de edad.

Los elementos de la Guardia Nacional pidieron el apoyo de dos unidades de emergencia, así que en minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal que les proporcionó los primeros auxilios y la valoración médica.

Los lesionados fueron identificados como Amanda Karina “N” y dos niños, uno de 12 y el otro de 7 años de edad, originarios de Venustiano Carranza, además de Pedro “N” y María Esmeralda “N”, originarios de Chiapa de Corzo.

Tras estabilizarlos fueron trasladados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5 de Mayo, en la capital Tuxtla Gutiérrez, para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Finalmente, más tarde una grúa con plataforma se hizo cargo de retirar los vehículos que fueron remitidos al corralón en turno para liberar la circulación en la zona.