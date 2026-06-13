Encontronazo en un cruce de calles

Con daños materiales y sin el reporte de personas lesionadas se saldó un aparatoso choque que se registró en la tarde del viernes en Comitán, provocado por la falta de precaución y el nulo respeto de la preferencia vial, incidente que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Fue alrededor de las 15:30 horas sobre la 4.ª Sur con 2.ª Poniente, en el barrio San José, en donde ocurrió el percance vial.

Se pasó el alto

El choque se dio cuando el conductor de una camioneta Ford F150 pick up de color gris, que circulaba sobre la avenida rumbo al sur, no se detuvo al llegar al cruce de calles.

Por ello, al momento de cruzar la vía con total falta de precaución terminó colisionando contra un automovilista que circulaba a bordo de un Renault Kwid de color rojo, que se dirigía al oriente con preferencia de paso.

Ambos vehículos quedaron varados, interrumpiendo el tráfico, por lo que automovilistas reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para brindar apoyo vial y atender el accidente, mediando entre los involucrados para que iniciaran un diálogo y convinieran el pago de daños a fin de deslindar responsabilidades al momento.