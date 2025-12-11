Encontronazo en vía de cuota salda con dos fallecidos

La vía de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal, ahora sobre el kilómetro 15, volvió a ser escenario de un aparatoso y trágico accidente que saldó con dos personas sin vida. Lamentable incidente ocurrido la mañana del miércoles.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 11:25 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona.

Llega el apoyo

Ahí, se informó que un vehículo particular marca Nissan, tipo Tsuru, y un coche Suzuki colisionaron de manera frontal. Debido a la fuerte colisión, dos ocupantes resultaron gravemente lesionados, quienes prensados en el interior de las unidades.

De manera inmediata, se pidió el apoyo a través de los números de emergencias.

En minutos se movilizaron paramédicos y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes les brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que dos personas inmiscuidas en los hechos ya no contaban con signos vitales.

A razón de lo anterior, la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, los cuales hicieron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro, para las diligencias correspondientes y entregarlos a sus familiares.

Una hora más tarde, dos grúas con plataformas se encargaron de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.

A su vez, personal de los grupos de auxilio hizo un llamado a los automovilistas a que extremen precauciones al conducir para evitar que ocurran más accidentes, ya que frecuentemente ha habido accidentes con saldos fatales.