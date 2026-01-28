Encontronazo entre colectivo y camioneta

Con siete personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue como saldó un fuerte choque entre una combi de transporte público y una camioneta particular en el tramo carretero Viva México-Tapachula, la tarde del martes, lo cual movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Se dijo que por una mala maniobra del conductor de la camioneta Nissan NP300 al pretender incorporarse al carril contrario, presuntamente fue la causa del percance contra un colectivo de la empresa Paulino Navarro que se dirigía a Huixtla.

Lesionado grave

Ante el reporte del percance acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron atención a los lesionados, uno de los cuales de emergencia fue trasladado a un hospital al reportarse como grave.

Además, los daños materiales a causa del fuerte encontronazo se consideraron en varios miles de pesos.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona y llevaron a cabo las acciones para controlar la circulación, evitando un nuevo percance.

A su vez, personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.

Se indicó que el conductor de la camioneta particular fue detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público.