Encontronazo entre colectivo y camioneta

El jueves en la madrugada un fuerte accidente de tránsito se registró en el paraje Tojtik, perteneciente al municipio de San Juan Chamula, donde una camioneta de color blanco y una unidad de transporte colectivo colisionaron por causas que aún no han sido esclarecidas.

De acuerdo con reportes de automovilistas que transitaban por la zona, el impacto ocurrió sobre el tramo carretero y generó preocupación entre lugareños y conductores, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia y a las autoridades competentes.

Cuantiosos daños

Testigos señalaron que ambas unidades presentaban daños materiales de consideración tras el choque, lo que provocó dificultades momentáneas en la circulación mientras se esperaba la llegada de personal de auxilio, pero por la hora no había demasiado flujo vehicular.

Hasta el cierre de la edición no se había confirmado oficialmente el número de personas lesionadas ni la gravedad de las posibles afectaciones a los ocupantes de los vehículos involucrados. Se dijo que aparentemente la colisión frontal fue por invasión del carril contrario.

Autoridades de seguridad y de Tránsito se mantuvieron a la espera de recabar información sobre la mecánica del accidente, con el fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.