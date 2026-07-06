Encontronazo entre dos en cruce de calle y bulevar

Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas al impactarse contra un vehículo en la esquina de la 11.ª calle Poniente y bulevar Antonio Damiano Cajas, en el centro de Tapachula.

Presuntamente el conductor del automóvil Nissan Platina hizo un corte de circulación y, a consecuencia de ello, la motocicleta Honda 125cc de color blanco se estrelló y quedó prácticamente debajo de la unidad.

La magnitud del choque fue considerable, atrayendo la atención inmediata de los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona, quienes solicitaron auxilio a través de los números de emergencia.

Uno quedó grave

El conductor de la motocicleta y su acompañante resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron valorados de inmediato por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch).

Debido a la gravedad de los golpes recibidos, la persona que manejaba requirió ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, mientras que el copiloto fue estabilizado en el sitio.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar las investigaciones pertinentes y, apoyados por policías municipales, establecieron un cerco de seguridad.

Esta medida fue necesaria debido a que la zona es de alta circulación vehicular, al ser la vía principal de acceso al mercado San Juan, lo que generó un embotellamiento momentáneo en el área.

Las autoridades competentes retiraron las unidades involucradas del lugar para liberar el tránsito.

Será mediante el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la intersección que se determinarán las responsabilidades legales de los involucrados en este lamentable percance vial.