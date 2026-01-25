Encontronazo entre moto y triciclo deja un herido

Un adulto mayor quedó con lesiones leves debido a un accidente ocurrido sobre la 11.ª avenida Sur Prolongación, en las inmediaciones de la colonia Indeco Cebadilla en Tapachula.

Se vieron involucrados una motocicleta y un triciclo, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

De acuerdo con la información proporcionada, en el percance participaron una Honda de color blanco y un triciclo de color amarillo, en el cual se trasladaban dos personas de la tercera edad. Por causas que aún son investigadas, las unidades colisionaron de manera violenta.

Golpes menores

A consecuencia del impacto, tanto el motorista como los ocupantes del segundo vehículo acabaron tendidos sobre el pavimento, generando alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Tras la valoración inicial se informó que únicamente uno de los ocupantes del triciclo, identificado como Carlos “N” (68 años), presentó contusiones leves.

Al lugar arribaron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Afortunadamente, ninguno de ellos requirió traslado a un hospital ya que las heridas no ponían en riesgo su integridad física.

Agentes de la Guardia Estatal de Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades al momento.

Asimismo, llevaron a cabo labores de abanderamiento y control vehicular, debido a que la circulación se vio afectada durante varios minutos mientras se atendía el percance y se retiraban las unidades.