Encontronazo entre motocicletas y Tsuru

Considerables daños materiales y al menos dos personas lesionadas, fue como saldó de manera preliminar un brutal encontronazo en la selva Lacandona, dentro de la demarcación del municipio de Ocosingo.

El fuerte accidente se dio en la carretera estatal Santo Domingo-Sibal, a escasos kilómetros del crucero El Sibal, donde los involucrados eran el conductor de un automóvil Nissan Tsuru y los ocupantes de dos motocicletas, quienes resultaron bastante afectados.

Derrape en curva

Según testigos, la persona que manejaba una de las motocicletas se desplazaba velozmente y al entrar a la curva derrapó, siendo impactado por el automóvil, mientras que el otro motorista no alcanzó a esquivarlos y acabó involucrado.

Los motociclistas presentaban golpes contusos, excoriaciones y posibles fracturas, no obstante no esperaron la llegada de las corporaciones de emergencia y fueron auxiliados por civiles que los trasladaron a hospitales cercanos.

Cabe señalar que las autoridades comunitarias de las localidades aledañas intervinieron y aplicaron el método de usos y costumbres que rige en la zona.