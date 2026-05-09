Encontronazo entre taxi y auto particular en cruce

Con daños materiales y una persona del sexo femenino policontundida se saldó un encontronazo en el municipio de Comitán, donde se vieron involucrados un taxista con un automovilista particular, esto movilizó a paramédicos y a policías viales para atender la emergencia.

Lo anterior se dio en el bulevar Dr. Belisario Domínguez, justo en la intersección con la calle 5.ª Norte.

Se estrellaron por alcance

El percance sucedió debido a que ambos vehículos circulaban hacia el norte, cuando de pronto el conductor de un Volkswagen Jetta de color negro aparentemente pretendió ganarle a la luz del semáforo que parpadeaba en ámbar.

Sin embargo, de último momento frenó y el taxista de la unidad con número económico 0250 del sitio Maya acabó impactándolo por alcance.

El incidente dejó a una mujer policontundida, por lo cual se presentó una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios, aunque no fue necesario trasladarla al hospital y únicamente la estabilizaron en el sitio.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal circulaban detrás de los dos vehículos y atestiguaron el percance, así que mediaron entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un acuerdo económico para el pago de daños.

Finalmente, infraccionaron al responsable y después deslindaron responsabilidades al momento.